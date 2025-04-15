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15 апреля, 10:45

«Челси» интересуется форвардом «Брайтона»

Камила Абдурахманова
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«Челси» интересуется 22-летним форвардом «Брайтона» Жоржиньо Рюттером и рассматривает возможность его приобретения в ближайшее трансферное окно, сообщает журналист Патрик Бергер.

Рюттер, прошедший школу молодежных команд «Ренна», в 2023 году стал рекордным трансфером для английского «Лидса». В августе 2024 года он перешел в «Брайтон и Хоув Альбион».

В текущем сезоне Рюттер сыграл 34 матча за «Брайтон» во всех турнирах, забив 8 голов и отдав 5 голевых передач. Его контракт с клубом действует до лета 2028 года. Рыночная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет 32 миллиона евро.

ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Челси
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