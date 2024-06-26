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Сегодня, 16:40

«Челси» интересуется игроком «Ньюкасла» Исаком

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Ньюкасла» Александер Исак интересен «Челси».

Как сообщает Daily Mail, «синие» уже связывались с «сороками» по поводу возможности подписания 24-летнего игрока этим летом. Руководство «Челси» готово заплатить за Исака крупную сумму и побить свой предыдущий трансферный рекорд в 115 миллионов фунтов (136 миллионов евро). Столько клуб заплатил прошлым летом за Мойзеса Кайседо из «Брайтона».

В сезоне-2023/24 Исак сыграл за «Ньюкасл» 40 матчей во всех турнирах, забил 25 голов и отдал 2 результативные передач. Его контракт рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро.

Александер Исак
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК Челси
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