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Сегодня, 03:50

«Челси» интересуется Кьезой

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Ювентуса» Федерико Кьеза может продолжить карьеру в Англии, сообщает TeamTalk.

По сведениям источника, 26-летним итальянцем интересуется «Челси». Представители лондонского клуба связались с окружением игрока. Также на форварда претендуют «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Арсенал».

Кьеза выступает за «Ювентус» с 2020 года. В минувшем сезоне форвард провел 37 матчей, в которых забил 10 голов и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

Федерико Кьеза
ФК Челси
ФК Ювентус
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