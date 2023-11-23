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Сегодня, 12:00

«Челси» интересуется Кварацхелией

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Челси» включился в гонку за приобретение вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии, информирует ESPN.

По данным источника, стремление лондонцев подписать 22-летнего грузина соответствует стратегии клуба, направленной на приобретение молодых талантов с большим потенциалом. Однако «Наполи» не хочет продавать Кварацхелию и ведет переговоры о продлении контракта, рассчитанного до лета 2027 года.

Неаполитанцы оценивают Хвичу дороже 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что скауты «Челси», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасла» посетили матч между сборными Испании и Грузии (3:1) в отборочном турнире Евро-2024 и следили за игрой Кварацхелии.

В текущем сезоне Кварахцелия забил 3 мяча и сделал 5 голевых передач в 15 матчах за «Наполи» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает вингера в 85 миллионов евро.

Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
ФК Челси
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