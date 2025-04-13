Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Англия. Новости

Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

13 апреля, 17:56

Гол Санчо принес «Челси» ничью с «Ипсвичем» в АПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Челси» — «Ипсвич».
Фото Reuters
Telegram Дзен

«Челси» дома сыграл вничью с «Ипсвичем» в матче 32-го тура АПЛ — 2:2.

Хозяева по ходу встречи уступали со счетом 0:2 после голов Хулио Энсисо (19-я минута) и Бена Джонсона (31-я).

На 46-й минуте лондонцы отыграли один мяч благодаря автоголу Акселя Туанзебе. Ничью «Челси» принес гол Джейдона Санчо на 79-й минуте.

«Челси» (54 очка) поднялся на пятое место в АПЛ, обойдя «Астон Виллу» (54) по дополнительным показателям.

«Ипсвич» (21) остается 18-м в турнирной таблице.

Англия. Премьер-лига. 32-й тур.
13 апреля, 16:00. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
2:2
Ипсвич

В параллельном матче «Тоттенхэм» на выезде уступил «Вулверхэмптону» — 2:4.

Англия. Премьер-лига. 32-й тур.
13 апреля, 16:00. Molineux Stadium (Вулверхэмптон)
Вулверхэмптон
4:2
Тоттенхэм Хотспур

Источник: Таблица АПЛ
Джейдон Санчо
Футбол
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Ипсвич Таун
ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Челси
Читайте также
Пожар произошел в белгородском храмовом комплексе после сброса с БПЛА ВСУ
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
Что происходит в «Спартаке» перед дерби с ЦСКА
Определились все полуфиналисты Кубка Гагарина-2025
Эксперты сравнили мощность землетрясения в Стамбуле с 30 килотоннами тротила
Никас Сафронов написал портрет биатлонистки Домрачевой
Популярное видео
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя