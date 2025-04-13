Гол Санчо принес «Челси» ничью с «Ипсвичем» в АПЛ

«Челси» дома сыграл вничью с «Ипсвичем» в матче 32-го тура АПЛ — 2:2.

Хозяева по ходу встречи уступали со счетом 0:2 после голов Хулио Энсисо (19-я минута) и Бена Джонсона (31-я).

На 46-й минуте лондонцы отыграли один мяч благодаря автоголу Акселя Туанзебе. Ничью «Челси» принес гол Джейдона Санчо на 79-й минуте.

«Челси» (54 очка) поднялся на пятое место в АПЛ, обойдя «Астон Виллу» (54) по дополнительным показателям.

«Ипсвич» (21) остается 18-м в турнирной таблице.

Англия. Премьер-лига. 32-й тур.

13 апреля, 16:00. Stamford Bridge (Лондон)

В параллельном матче «Тоттенхэм» на выезде уступил «Вулверхэмптону» — 2:4.