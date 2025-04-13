Гол Санчо принес «Челси» ничью с «Ипсвичем» в АПЛ

13 апреля, 17:56
«Челси» дома сыграл вничью с «Ипсвичем» в матче 32-го тура АПЛ — 2:2.
Хозяева по ходу встречи уступали со счетом 0:2 после голов Хулио Энсисо (19-я минута) и Бена Джонсона (31-я).
На 46-й минуте лондонцы отыграли один мяч благодаря автоголу Акселя Туанзебе. Ничью «Челси» принес гол Джейдона Санчо на 79-й минуте.
«Челси» (54 очка) поднялся на пятое место в АПЛ, обойдя «Астон Виллу» (54) по дополнительным показателям.
«Ипсвич» (21) остается 18-м в турнирной таблице.
В параллельном матче «Тоттенхэм» на выезде уступил «Вулверхэмптону» — 2:4.