«Челси» ищет тренера, умеющего работать с молодежью

«Челси» ведет поиски нового главного тренера после объявления об уходе Маурисио Почеттино с поста главного тренера.

По информации The Athletic, лондонский клуб отказался от возвращения Томаса Тухеля, Антонио Конте и Жозе Моуринью, так как хочет найти специалиста, который умеет работать с молодёжью и иметь перспективный взгляд на работу с командой.

21 мая лондонский клуб сообщил, что Почеттино покинет команду летом.

«Челси» в сезоне-2023/24 набрал 63 очка в 38 турах и занял 6-е место в турнирной таблице АПЛ.