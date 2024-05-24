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Сегодня, 05:22

«Челси» ищет тренера, умеющего работать с молодежью

Евгений Козинов
Корреспондент
Маурисио Почеттино.
Фото Reuters
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«Челси» ведет поиски нового главного тренера после объявления об уходе Маурисио Почеттино с поста главного тренера.

По информации The Athletic, лондонский клуб отказался от возвращения Томаса Тухеля, Антонио Конте и Жозе Моуринью, так как хочет найти специалиста, который умеет работать с молодёжью и иметь перспективный взгляд на работу с командой.

21 мая лондонский клуб сообщил, что Почеттино покинет команду летом.

«Челси» в сезоне-2023/24 набрал 63 очка в 38 турах и занял 6-е место в турнирной таблице АПЛ.

Маурисио Почеттино. Увольнение Почеттино из «Челси» ничего не значит. Клуб свернул не туда очень давно
Маурисио Почеттино
Футбол
ФК Челси
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