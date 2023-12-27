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Сегодня, 20:30

«Челси» — «Кристал Пэлас»: смотреть трансляцию матча АПЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Бесплатная трансляция матча АПЛ «Челси» — «Кристал Пэлас» в прямом эфире пройдет во «Вконтакте»
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ФК &amp;quot;Челси&amp;quot;.
Фото Reuters
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«Челси» и «Кристал Пэлас» сыграют в матче 19-го тура английской премьер-лиги в среду, 27 декабря. Игра пройдет стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, Англия. Начало — в 22:30 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция противостояния матча «Челси» — «Кристал Пэлас» пройдет в социальной сети «ВКонтакте». Ключевые события встречи чемпионата Англии по футболу будут доступны в матч-центре «СЭ».

С 22 баллами в активе «Челси» занимает 11 место в таблице английского первенства. «Кристал Пэлас» занимает 15 место в таблице АПЛ, набрав 18 очков.

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Футбол
ФК Кристал Пэлас
ФК Челси
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