«Челси» купил 17-летнего бразильца Эстевана за 61 миллион евро

Сегодня, 21:38
«Челси» на официальном сайте объявил о переходе полузащитника «Палмейраса» Эстевана.
Отмечается, что 17-летний футболист присоединится к лондонской команде летом 2025 года, когда ему исполнится 18 лет.
По информации СМИ, контракт Эстевана с «Челси» будет рассчитан до 2033 года. Лондонцы с учетом бонусов выплатят 61 миллион евро за игрока.
В этом сезоне полузащитник провел за «Палмейрас» 27 матчей во всех турнирах, отметившись 8 голами и 5 результативными передачами. За юношескую сборную Бразилии до 17 лет Эстеван сыграл 5 матчей и забил 3 мяча.
По итогам минувшего сезона «Челси» занял шестое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 63 очка за 38 игр.