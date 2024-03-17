«Челси» одержал победу над «Лестером» и вышел в 1/2 финала Кубка Англии

«Челси» дома одержал победу над «Лестером» в матче 1/4 финала Кубка Англии — 4:2.

Основное время игры завершилось ничьей. За хозяев по голу забили Марк Кукурелья и Коул Палмер. Рахим Стерлинг не смог реализовать пенальти на 26-й минуте встречи. В начале второго тайма защитник синих Аксель Дисаси забил автогол. На 62-й минуте «Лестер» сравнял счет благодаря забитому мячу Стефи Мавидиди.

В добавленное время Карни Чуквуэмека и Чуквунонсо Мадуэке увеличили преимущество «Челси». При этом гости с 73-й минуты играли в меньшинстве.

Синие стали третьим полуфиналистом Кубка Англии. Ранее в эту стадию вышли «Вулверхэмптон» и «Манчестер Сити». Еще один участник 1/2 финала определится в матче «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль», который пройдет 17 марта в 18.30 по мск.