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Англия

17 марта, 17:46

«Челси» одержал победу над «Лестером» и вышел в 1/2 финала Кубка Англии

Алина Савинова
Игроки «Челси».
Фото Reuters
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«Челси» дома одержал победу над «Лестером» в матче 1/4 финала Кубка Англии — 4:2.

Основное время игры завершилось ничьей. За хозяев по голу забили Марк Кукурелья и Коул Палмер. Рахим Стерлинг не смог реализовать пенальти на 26-й минуте встречи. В начале второго тайма защитник синих Аксель Дисаси забил автогол. На 62-й минуте «Лестер» сравнял счет благодаря забитому мячу Стефи Мавидиди.

В добавленное время Карни Чуквуэмека и Чуквунонсо Мадуэке увеличили преимущество «Челси». При этом гости с 73-й минуты играли в меньшинстве.

Синие стали третьим полуфиналистом Кубка Англии. Ранее в эту стадию вышли «Вулверхэмптон» и «Манчестер Сити». Еще один участник 1/2 финала определится в матче «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль», который пройдет 17 марта в 18.30 по мск.

Англия. Кубок. 1/4 финала
17 мар, 15:45. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
4:2
Лестер

ФК Лестер
ФК Челси
4
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