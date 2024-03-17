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17 марта, 14:15

«Челси» — «Лестер»: смотреть трансляцию матча Кубка Англии

Трансляция игры «Челси» — «Лестер» пройдет во ВКонтакте 17 марта
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Игроки «Челси».
Фото Reuters
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«Челси» примет «Лестер» в матче четвертьфинала Кубка Англии по футболу в воскресенье, 17 марта. Игра пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, Англия. Стартовый свисток прозвучит в 15:45 по московскому времени.

Ключевые события матча Кубка Англии «Челси» — «Лестер» доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Посмотреть бесплатно видеотрансляцию поединка в прямом эфире можно будет в специальных сообществах в социальной сети «ВКонтакте». Российские телеканалы транслировать игру не будут.

«Челси» на данный момент находится на 11 месте турнирной таблицы АПЛ. «Лестер» занимает первое место турнирной таблицы Чемпионшипа.

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Футбол
ФК Лестер
ФК Челси
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