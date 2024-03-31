«Челси» летом хочет продать Джеймса и Галлахера

«Челси» планирует продать двоих воспитанников команды в летнее трансферное окно, сообщает The Times.

По информации источника, синие планируют расстаться с капитаном команды Рисом Джеймсом и полузащитником Конором Галлахером, чтобы вписаться в правила финансового фэйр-плей.

Продажа воспитанников позволит лондонцам получить чистую прибыль, так как в финансовой отчетности будет прописан только доход, в отличие от ситуаций с возможной продажей ранее приобретенных игроков.

В 30-м туре «Челси» в большинстве сыграл вничью с «Бернли» (2:2). Команда Маурисио Почеттино с 40 очками занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ.