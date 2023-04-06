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Сегодня, 18:28

«Челси» лидирует в гонке за подписание вратаря «Валенсии» Мамардашвили

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Челси» является лидером в гонке по приобретению голкипера «Валенсии» Георгия Мамардашвили, сообщает Cope.

По данным источника, грузинский футболист привлек внимание ведущих клубов АПЛ, включая «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». Но «синие» уже встретились с представителями Мамардашвили в Лондоне, чтобы обсудить потенциальный переход 22-летнего игрока.

Ранее сообщалось, что испанский клуб планирует выручить с продажи голкипера не менее 25 миллионов евро.

Мамардашвили в ноябре прошлого года подписал новый контракт с «Валенсией» до июня 2027 года, который включает пункт об отступных в размере 100 миллионов евро.

В текущем сезоне вратарь сыграл за «летучих мышей» 31 матч во всех турнирах, пропустил 36 голов и 7 матчей отстоял «всухую».

Источник: Cope
Футбол
ФК Валенсия
ФК Челси
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