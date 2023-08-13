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Сегодня, 17:30

«Челси» — «Ливерпуль»: прямая трансляция матча АПЛ — (видео)

Прямая трансляция матча АПЛ «Челси» — «Ливерпуль» начнется в 18.30 мск 13 августа
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболисты «Челси».
Фото AFP
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13 августа, в воскресенье, «Челси» дома примет «Ливерпуль» в матче первого тура чемпионата Англии по футболу.

Игра пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж», начало — в 18.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния «Челси» — «Ливерпуль». Смотреть видеотрансляцию игры можно будет бесплатно в прямом эфире в соцсети ВКонтакте.

В прошлом сезоне «Челси» занял 12-е место с 44 очками в турнирной таблице АПЛ. «Ливерпуль» стал пятым с 67 баллами.

В последний раз «Челси» и «Ливерпуль» играли друг с другом 4 апреля 2023 года. Тогда матч чемпионата Англии завершился вничью — 0:0.

Полный календарь чемпионата Англии и турнирная таблица премьер-лиги сезона 2023 / 2024 в актуальном виде доступны на сайте «СЭ».

&laquo;Челси&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ливерпуль&raquo;. «Челси» — «Ливерпуль»: первый большой матч сезона АПЛ. Онлайн-трансляция
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