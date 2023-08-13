«Челси» — «Ливерпуль»: стартовые составы на матч АПЛ

Тренерские штабы «Челси» и «Ливерпуля» огласили стартовые составы на главный матч 1-го тура АПЛ сезона-2023/24.

«Челси»: Роберт Санчес, Дисаси, Тьяго Силва, Колвилл, Рис Джеймс, Энцо Фернандес, Галлахер, Чуквуэмека, Чилуэлл, Стерлинг, Джексон.

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон, Макаллистер, Собослаи, Гакпо, Диас, Салах, Жота.

Игра пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» и начнется в 18.30 по московскому времени.

«Челси» — «Ливерпуль»: первый большой матч сезона АПЛ. Онлайн-трансляция