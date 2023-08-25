Дубль Стерлинга принес «Челси» разгромную победу над «Лутоном»

«Челси» на своем поле разгромил «Лутон Таун» в матче 3-го тура АПЛ — 3:0.

Победу синим принес дубль Рахима Стерлинга. Англичанин забил на 17-й и 69-й минутах. Еще одним голом на 75-й минуте отметился Николас Джексон.

«Челси» набрал 4 очка и поднялся на восьмое место в АПЛ. «Лутон», еще не набравший очков в этом сезоне, замыкает турнирную таблицу.

В следующем туре «Челси» дома сыграет с «Ноттингем Форест». Игра пройдет 2 сентября. «Лутон» днем ранее на своем поле примет «Вест Хэм».