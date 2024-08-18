«Челси» сыграет с «Манчестер Сити» в матче 1-го тура чемпионата Англии в воскресенье, 18 августа. Игра пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). Начало — в 18.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Челси» — «Манчестер Сити» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире игру можно посмотреть в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Чемпионат Англии сезона-2024/2025 стартовал 16 августа 2024-го и завершится 25 мая 2025-го. Полностью календарь доступен в разделе лиги на нашем сайте.

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