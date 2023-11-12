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Сегодня, 18:00

«Челси» — «Манчестер Сити»: смотреть трансляцию матча АПЛ в прямом эфире (видео)

«Челси» сыграет с «Манчестер Сити» в чемпионате Англии 12 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Хосеп Гвардиола, главный тренер ФК «Манчестер Сити».
Фото Global Look Press
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«Челси» на своем поле примет «Манчестер Сити» в 12-м туре чемпионата Англии в воскресенье, 12 ноября. Игра пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия) и начнется в 19.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Челси» — «Манчестер Сити» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире игру можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

По итогам 11 туров английской премьер-лиги синие набрали 15 очков и занимают 10 место в турнирной таблице. Команда Хосепа Гвардиолы с 27 баллами — лидеры чемпионата.

Англия. Премьер-лига. 12-й тур
12 нояб, 19:30. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
Манчестер Сити

АПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Челси
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