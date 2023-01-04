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Сегодня, 17:58

«Челси» может перехватить Мудрика у «Арсенала». Директор «Шахтера» Срна прилетел в Лондон

«Челси» заинтересован в подписании полузащитника «Шахтера» Мудрика
Руслан Минаев
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«Челси» может перехватить у «Арсенала» полузащитника «Шахтера» Михаила Мудрика, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в Twitter.

По данным источника, директор «горняков» Дарио Срна уже прибыл в Лондон и посетит матч «синих» против «Манчестер Сити» 5 января. Впрочем, «Арсенал» продолжает переговоры с «Шахтером» — «канониры» остаются приоритетным вариантом для самого футболиста.

В текущем сезоне Мудрик провел за «Шахтер» 12 матчей в чемпионате страны, забил 7 голов и отдал 6 результативных передач. Также на его счету 3 гола и 2 ассиста в 6 играх Лиги чемпионов.

Дарио Срна
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Челси
ФК Шахтер (Донецк)
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