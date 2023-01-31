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Сегодня, 08:35

«Челси» может подписать Кайседо до закрытия трансферного окна

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Брайтона» Мойсес Кайседо все еще может перейти в «Челси» зимой.

По информации The Guardian, несмотря на готовящийся переход Энцо Фернандеса из «Бенфики», за которого синие могут заплатить более 120 миллионов евро, клуб все еще рассматривает возможность подписать Кайседо до закрытия зимнего трансферного окна.

Владелец «Челси» Тодд Боули по-прежнему заинтересован в заключении сделки.

На Кайседо также претендовал «Арсенал», однако «Брайтон» отказался продавать 21-летнего эквадорца за 70 миллионов фунтов. Сам игрок хочет сменить команду и уйти на повышение.

Кайседо выступает за «Брайтон» с февраля 2021 года. В нынешнем сезоне он провел за английский клуб 21 матч во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Контракт полузащитника рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 38 миллионов евро.

Источник: The Guardian
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Челси
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