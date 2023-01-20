«Челси» может подписать Кессье на короткий срок

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Полузащитник «Барселоны» Франк Кессье может перейти в АПЛ.
По данным The Telegraph, 26-летний футболист является одним из кандидатов на трансфер в «Челси». При этом соглашение, вероятно, будет носить краткосрочный характер.
В то же время «синие» не проявляют интереса к хавбеку «Ювентуса» Уэстону Маккенни, который, как ожидается, покинет туринский клуб в январе.
В текущем сезоне Кессье забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи в 18 матчах за «Барселону» во всех турнирах. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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Основные источники исследования