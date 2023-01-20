«Челси» может подписать Кессье на короткий срок

Полузащитник «Барселоны» Франк Кессье может перейти в АПЛ.

По данным The Telegraph, 26-летний футболист является одним из кандидатов на трансфер в «Челси». При этом соглашение, вероятно, будет носить краткосрочный характер.

В то же время «синие» не проявляют интереса к хавбеку «Ювентуса» Уэстону Маккенни, который, как ожидается, покинет туринский клуб в январе.

В текущем сезоне Кессье забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи в 18 матчах за «Барселону» во всех турнирах. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.