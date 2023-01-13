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Сегодня, 20:39

«Челси» может предложить 45 миллионов евро за нападающего ПСВ

Иван Шитик
Корреспондент
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«Челси» рассматривает возможность подписания нападающего ПСВ Нони Мадуэке, утверждает De Telegraaf.

Английский клуб уже начал переговоры по 20-летнему игроку, однако голландцы не горят желанием отпускать футболиста в разгар сезона. Тем не менее, в «Челси» считают, что 45 миллионов евро должно быть достаточно, чтобы убедить нидерландский клуб.

В сезоне-2022/23 Мадуэке забил 1 гол в 7 матчах в составе ПСВ. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает стомисоть футболиста в 15 миллионов евро.

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