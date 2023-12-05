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Сегодня, 13:16

«Челси» может приобрести Опенда, если не удастся подписать Осимхена

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Челси» может подписать нападающего «Лейпцига» Лоиса Опенда, сообщает журналист Экрем Конур.

По данным источника, «синие» переключатся на 23-летнего игрока, если им не удастся подписать форварда «Наполи» Виктора Осимхена.

Опенда перешел в «Лейпциг» летом 2023 года из «Ланса» и подписал контракт до 30 июня 2028 года. В текущем сезоне бельгиец сыграл за немецкий клуб 21 матч, забил 14 голов и отдал 3 результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.

ФК Лейпциг
ФК Челси
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