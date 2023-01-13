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Сегодня, 21:56

«Челси» может расстаться с семью футболистами основного состава

Иван Шитик
Корреспондент
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«Челси» может пойти на серьезные перемены в составе в ближайшие два трансферных окна. Лондонский клуб готов расстаться с семью игроками основного состава: Хаким Зиеш, Кай Хаверц, Кристиан Пулишич, Калиду Кулибали, Жоржиньо, Сесар Аспиликуэта и Пьер-Эмерик Обамеянг, утверждает The Telegraph.

В лондонском клубе рассматривают продажу или сдачу в аренду всех вышеназванных футболистов, кроме Жоржиньо. С итальянским футболистом не будут продлевать контракт, истекающий в конце сезона.

В 8 последних официальных матчах лондонцы потерпели 6 поражений, один раз сыграли вничью и одержали одну победу.

При этом главный тренер «Синих» Грэм Поттер сохранил поддержку владельцев клуба.

Жорже Луиз Фрелло Фильо (Жоржиньо)
Кристиан Пулишич
Пьер-Эмерик Обамеянг
Сесар Аспиликуэта
ФК Челси
Калиду Кулибали
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