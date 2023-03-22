«Челси» может расторгнуть контракт с Обамеянгом после завершения сезона

«Челси» может расторгнуть контракт с нападающим Пьером-Эмериком Обамеянгом после завершения сезона-2022/23, утверждает Daily Mail.

По данным источника, в лондонском клубе больше не рассчитывают на 33-летнего габонца и хотят расстаться с ним.

Обамеянг перешел в «Челси» из «Барселоны» в сентябре 2022 года. В нынешнем сезоне форвард забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 18 матчах за лондонскую команду.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 7 миллионов евро, его контракт действует до конца июня 2024 года.