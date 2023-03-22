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Сегодня, 14:59

«Челси» может расторгнуть контракт с Обамеянгом после завершения сезона

Иван Торопцев
Корреспондент
Пьер-Эмерик Обамеянг.
Фото Global Look Press
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«Челси» может расторгнуть контракт с нападающим Пьером-Эмериком Обамеянгом после завершения сезона-2022/23, утверждает Daily Mail.

По данным источника, в лондонском клубе больше не рассчитывают на 33-летнего габонца и хотят расстаться с ним.

Обамеянг перешел в «Челси» из «Барселоны» в сентябре 2022 года. В нынешнем сезоне форвард забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 18 матчах за лондонскую команду.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 7 миллионов евро, его контракт действует до конца июня 2024 года.

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Пьер-Эмерик Обамеянг
Футбол
ФК Челси
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