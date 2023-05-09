«Челси» может включить Кукурелью и Обамеянга в сделку по выкупу Феликса из «Атлетико»

«Челси» прорабатывает варианты осуществления полноценного трансфера португальского форварда Жоау Феликса из «Атлетико», сообщает Evening Standard.

По информации источника, лондонцы узнали об интересе «матрасников» к защитнику Марку Кукурелье и форварду Пьеру-Эмерику Обамеянгу. «Синие» готовы включить игроков потенциальную сделку по выкупу Феликса.

Ранее сообщалось, что «Челси» не готов платить 100 миллионов евро, которые запрашивает мадридский клуб.

«Челси» арендовал Феликса в январе этого года. Он провел за «синих» 17 матчей, забив 3 мяча. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 50 миллионов евро.