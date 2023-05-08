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Сегодня, 17:17

«Челси» может включить Лукаку или Пулишича в сделку по Осимхену

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Челси» рассчитывает использовать одного из игроков команды в переговорах по приобретению нападающего «Наполи» Виктора Осимхена, сообщает Caught Offside.

По информации источника, лондонцы рассматривают включение в сделку Кристиана Пулишича или Ромелу Лукаку, который сейчас на правах аренды выступает за «Интер».

В текущем сезоне Осимхен провел 35 матчей за «Наполи» во всех турнирах, забил 28 мячей и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего нигерийца в 100 миллионов евро.

Виктор Осимхен
Кристиан Пулишич
Ромелу Лукаку
Футбол
ФК Наполи
ФК Челси
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