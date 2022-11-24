«Челси» начал переговоры о покупке полузащитника «Брайтона» Троссарда

«Челси» начал переговоры о покупке полузащитника «Брайтона» Леандро Троссарда, сообщает Daily Mail.

«Синим» будет непросто согласовать покупку Троссарда в январе, и в данный момент куда вероятнее, что 27-летний игрок сборной Бельгии уйдет от «чаек» после окончания сезона.

27-летний футболист играет за «Брайтон» с 2019 года. В сезоне-2022/23 он провел на поле 13 матчей в АПЛ, забил семь голов и отдал три результативные передачи.

Контракт Троссарда с клубом рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

Напомним, что сейчас «Челси» тренирует бывший тренер «Брайтона» Грэм Поттер.