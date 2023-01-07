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Сегодня, 18:23

«Челси» начал переговоры по трансферу нападающего Маркуса Тюрама

Иван Шитик
Корреспондент
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«Челси» начал переговоры по трансферу нападающего «Боруссии» из Менхенгладбаха Маркуса Тюрама, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Контракт 25-летнего игрока с «Боруссией» истекает летом 2023 года. Однако лондонский клуб готов приобрести игрока сборной Франции уже в январе.

Сам Тюрам пока взял время на раздумье и не дал ответа на запрос «Челси».

В этом сезоне форвард забил 10 голов в 15 матчах чемпионата Германии.

На ЧМ-2022 Тюрам сыграл пять матчей за сборную Франции и отдал два голевых паса.

ФК Боруссия (Менхенгладбах)
ФК Челси
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