«Челси» начал переговоры по трансферу нападающего Маркуса Тюрама

Сегодня, 18:23
«Челси» начал переговоры по трансферу нападающего «Боруссии» из Менхенгладбаха Маркуса Тюрама, сообщает журналист Фабрицио Романо.
Контракт 25-летнего игрока с «Боруссией» истекает летом 2023 года. Однако лондонский клуб готов приобрести игрока сборной Франции уже в январе.
Сам Тюрам пока взял время на раздумье и не дал ответа на запрос «Челси».
В этом сезоне форвард забил 10 голов в 15 матчах чемпионата Германии.
На ЧМ-2022 Тюрам сыграл пять матчей за сборную Франции и отдал два голевых паса.