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Сегодня, 07:23

«Челси» намерен сохранить в команде Галлахера

Алина Савинова
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«Челси» планирует обсудить новый контракт с полузащитником Конором Галлахером, сообщает Daily Mail.

По информации источника, в клубе довольны футболистом. Текущее соглашение 23-летнего полузащитника с синими истекает через 18 месяцев.

Галлахер является игроком «Челси» с 2018 года. Всего он провел 54 матча за синих, в которых отметился 3 голами и 1 результативной передачей. В прошлом сезоне он выступал за «Кристал Пэлас» на правах аренды.

На данный момент «Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 8 очков за 7 туров.

Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-12598571/Chelsea-planning-talks-Conor-Gallagher-Stamford-Bridge-future-heads-final-18-months-deal.html
Футбол
ФК Челси
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