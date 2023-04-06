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Сегодня, 15:26

«Челси» назначил Лэмпарда временным главным тренером команды до конца сезона

Иван Торопцев
Корреспондент
Фрэнк Лэмпард.
Фото Global Look Press
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«Челси» объявил о назначении Фрэнка Лэмпарда временно исполняющим обязанности главного тренера.

44-летний англичанин будет работать с командой до конца сезона-2022/23.

Предыдущим главным тренером «Челси» был Грэм Поттер, руководство клуба отправило его в отставку 2 апреля.

Фрэнк Лэмпард уже возглавлял «Челси» с июля 2019 года по январь 2021 года. Под его руководством команда доходила до финала Кубка Англии-2019/20, в котором проиграла «Арсеналу» (1:2).

Лэмпард провел за «Челси» 648 матчей как футболист, вместе с клубом он трижды становился чемпионом Англии, четыре раза выигрывал Кубок Англии, дважды становился обладателем Суперкубка страны и победителем Кубка английской лиги, а также по одному разу выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы.

Фрэнк Лэмпард
Футбол
ФК Челси
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