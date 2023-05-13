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Сегодня, 22:26

«Челси» назначит Почеттино на пост главного тренера

Мария Гусева
Маурисио Почеттино.
Фото Global Look Press
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Аргентинский специалист Маурисио Почеттино станет главным тренером «Челси», сообщает журналист Мэтт Лоу.

По информации источника, стороны согласовали условия контракта, в ближайшие дни он будет подписан. Официальное заявление от клуба ожидается в скором времени.

Последним местом работы 51-летнего специалиста был «ПСЖ», который он покинул летом 2022 года. До этого специалист тренировал «Тоттенхэм», «Саутгемптон» и «Эспаньол».

«Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 43 очка в 35 матчах.

Маурисио Почеттино
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