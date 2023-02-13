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Сегодня, 17:38

«Челси» не может договориться с Маунтом по условиям нового контракта из-за требований игрока по зарплате

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник Мейсон Маунт и «Челси» ведут переговоры о продлении контракта уже несколько месяцев, но у сторон по-прежнему имеются существенные разногласия, утверждает The Telegraph.

24-летний англичанин требует увеличить втрое свою текущую зарплату в 80 тысяч фунтов в неделю. Лондонцы считают такие запросы завышенными.

Если Маунт так и не заключит новый контракт до окончания сезона, это, вероятно, подтолкнет «Челси» к продаже футболиста грядущим летом, потому что к тому времени у воспитанника «синих» останется только 12 месяцев по действующему контракту.

За ситуацией вокруг 24-летнего англичанина внимательно следит «Ливерпуль».

В сезоне-2022/23 полузащитник забил 3 гола и сделал 6 результативных передач в 27 матчах за команду во всех турнирах.

Мейсон Маунт
ФК Челси
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