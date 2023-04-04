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Сегодня, 14:59

«Челси» не рассматривает кандидатуру Де Дзерби на пост главного тренера команды

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби не входит в число кандидатов на аналогичную должность в «Челси», утверждает The Athletic,

Руководство лондонцев высоко оценивает прогресс «Брайтона» под руководством итальянского специалиста, но Де Дзерби не соответствуют профилю тренера, которого они ищут.

«Челси» 2 апреля объявил об увольнении Грэма Поттера, который ранее работал в «Лестере». Исполняющим обязанности главного тренера назначили Бруно Салтора. После 28 матчей лондонцы с 38 очками занимают 11-е место в АПЛ.

Футбол
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Челси
Роберто Де Дзерби
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