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Сегодня, 18:57

«Челси» сыграл вничью с «Ноттингемом» в АПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
«Челси» — «Ноттингем Форест» — 2:2.
Фото Reuters
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«Челси» дома сыграл вничью с «Ноттингемом» в матче 36-го тура чемпионата Англии — 2:2.

За клуб из Лондона забил Рахим Стерлинг (51-я и 58-я минуты). В составе гостей голами отметился Тайво Авонийи (13-я и 62-я минуты).

«Челси» с 43 очками занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ. «Ноттингем» находится на 16-й строчке (34).

Англия. Премьер-лига. 36-й тур
13 мая, 17:00. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
2:2
Ноттингем Форест

В другом матче «Астон Вилла» дома обыграла «Тоттенхэм» — 1:2.

За клуб из Бирмингема забили Джейкоб Рэмси и Дуглас Луис. В составе лондонской команды голом с пенальти отметился Гарри Кейн.

«Астон Вилла» набрала 57 очков и занимает седьмое место в АПЛ. «Тоттенхэм» с таким же количеством очков находится на шестой строчке.

Англия. Премьер-лига. 36-й тур
13 мая, 17:00. Villa Park (Бирмингем)
Астон Вилла
2:1
Тоттенхэм Хотспур
ФК Астон Вилла
ФК Ноттингем Форест
ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Челси
1
0
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