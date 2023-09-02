«Челси» дома проиграл «Ноттингему» в матче АПЛ

«Челси» проиграл «Ноттингему» в матче 4-го тура чемпионата Англии — 0:1. Встреча прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Единственный гол забил вингер Энтони Эланга на 48-й минуте.

«Челси» с 4 очками занимает 11-е место в АПЛ, «Ноттингем» — восьмой (6 очков). В следующем туре «синие» 17 сентября сыграют с «Борнмутом», а «Форест» 18 сентября примет «Бернли».