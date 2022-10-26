«Челси» обсудит новый контракт с Ковачичем

Сегодня, 22:24
«Челси» планирует начать переговоры с полузащитником Матео Ковачичем о новом контракте, сообщает Evening Standard.
Действующее соглашение Ковачича истекает в 2024 году, однако «синие» хотят связать будущее 28-летнего игрока сборной Хорватии на более длительный срок.
Ожидается, что «Челси» и Ковачич сядут за стол переговоров после чемпионата мира в Катаре. Эта задача является одной из приоритетных для лондонского клуба.
В этом сезоне хавбек провел 13 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования