«Челси» обсудит новый контракт с Ковачичем

«Челси» планирует начать переговоры с полузащитником Матео Ковачичем о новом контракте, сообщает Evening Standard.

Действующее соглашение Ковачича истекает в 2024 году, однако «синие» хотят связать будущее 28-летнего игрока сборной Хорватии на более длительный срок.

Ожидается, что «Челси» и Ковачич сядут за стол переговоров после чемпионата мира в Катаре. Эта задача является одной из приоритетных для лондонского клуба.

В этом сезоне хавбек провел 13 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу.