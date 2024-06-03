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Сегодня, 17:06

«Челси» объявил о назначении Энцо Марески новым главным тренером команды

Игнат Заздравин
Корреспондент
Энцо Мареска.
Фото Global Look Press
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Итальянский тренер Энцо Мареска возглавил «Челси», сообщает пресс-служба лондонцев.

Соглашение с 44-летним специалистом рассчитано до лета 2029 года с возможностью продления еще на один сезон.

Ранее Мареска возглавлял «Лестер». В минувшем сезоне «лисы» под его руководством заняли первое место в чемпионшипе и вышли в АПЛ. До этого Мареска входил в тренерский штаб Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».

«Челси» в сезоне-2023/24 тренировал Маурисио Почеттино. Лондонцы финишировали на шестой строчке в турнирной таблице премьер-лиги.

Футбол
ФК Челси
Энцо Мареска
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Романо: «Челси» сегодня должен объявить о назначении Марески главным тренером