«Челси» объявил о назначении Почеттино главным тренером команды

Аргентинский тренер Маурисио Почеттино возглавил «Челси», сообщает официальный сайт команды.

51-летний специалист подписал контракт на два года с возможностью продления еще на один сезон. Он приступит к работе в новой должности 1 июля.

Последним местом работы Почеттино был «ПСЖ», который он покинул летом прошлого года. Кроме того, аргентинец тренировал «Тоттенхэм», «Саутгемптон» и «Эспаньол».

«Челси» с 44 очками финишировал на 12-м месте в АПЛ. С апреля «синих» временно возглавлял Фрэнк Лэмпард.