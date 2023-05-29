Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 15:03

«Челси» объявил о назначении Почеттино главным тренером команды

Игнат Заздравин
Корреспондент
Маурисио Почеттино.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Аргентинский тренер Маурисио Почеттино возглавил «Челси», сообщает официальный сайт команды.

51-летний специалист подписал контракт на два года с возможностью продления еще на один сезон. Он приступит к работе в новой должности 1 июля.

Последним местом работы Почеттино был «ПСЖ», который он покинул летом прошлого года. Кроме того, аргентинец тренировал «Тоттенхэм», «Саутгемптон» и «Эспаньол».

«Челси» с 44 очками финишировал на 12-м месте в АПЛ. С апреля «синих» временно возглавлял Фрэнк Лэмпард.

Маурисио Почеттино
Футбол
ФК Челси
4
Обсудить
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Ростов» победил «Ахмат» со счетом 3:2 в матче РПЛ, дубль оформил Голенков
Сборная Канады выиграла золотые медали чемпионата мира-2023
Лавров прибыл в Кению с официальным визитом
Российские артиллеристы применили агитационные снаряды под Авдеевкой
Французский активист назвал преступлением поставки оружия Украине
Три варианта развития Арктики предложили российские эксперты
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Артета: «Мы не можем быть довольны результатом. В следующем сезоне «Арсенал» должен стать лучше»