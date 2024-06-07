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Сегодня, 12:22

«Челси» объявил о переходе Адарабиойо

Сергей Разин
корреспондент
Тосин Адарабиойо.
Фото ФК «Челси»
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Защитник «Фулхэма» Тосин Адарабиойо подписал контракт с «Челси», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 26-летним англичанином рассчитано до 2028 года.

«Челси» — огромный клуб, и для меня это поворотный момент. Я родился в трех милях от «Стэмфорд Бридж» и дебютировал там в профессиональном плане. Очень взволнован и с нетерпением жду возможности помочь клубу двигаться в том направлении, в котором мы хотим идти», — сказал Адарабиойо.

В сезоне-2023/24 защитник провел 25 матчей и забил два гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

ФК Фулхэм
ФК Челси
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