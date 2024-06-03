«Челси» объявит о назначении Марески в понедельник

«Челси» 3 июня планирует объявить о назначении Энцо Марески на пост главного тренера, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, стороны договорились о всех деталях контракта. Соглашение с 44-летним специалистом будет рассчитано до 2029 года.

«Челси» выплатит «Лестеру» компенсацию за досрочное расторжение контракта с итальянцем.

21 мая «Челси» объявил об уходе Маурисио Почеттино с поста главного тренера команды. В сезоне-2023/24 лондонцы заняли 6-е место в турнирной таблице АПЛ.