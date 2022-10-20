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Сегодня, 18:16

«Челси» определился с приоритетной трансферной целью на ближайшее время

Анна Горшкова
Корреспондент

«Челси» планирует сделать покупку нападающего «Наполи» Виктора Осимхена своей приоритетной трансферной целью на ближайшее время, сообщает 90min.

По данным источника, синие стремятся подписать нового нападающего, и 23-летний игрок стал предпочтительным вариантом в списке скаутов клуба.

Отмечается, что в «Челси» понимают, что 33-летний Пьер-Эмерик Обамеянг не является долгосрочным решением на позицию нападающего. При этом новый главный тренер лондонцев Грэм Поттер не рассчитывает на Ромелу Лукаку, который должен вернуться из аренды в «Интере». В связи с этим усиление центра нападения — главная задача «Челси».

Контракт Осимхена с «Наполи» рассчитан до лета 2025 года. В этом сезоне нигерийский футболист сыграл 8 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал одну результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 65 миллионов евро.

Источник: https://www.90min.com/posts/chelsea-step-up-scouting-of-napoli-striker-victor-osimhen
Виктор Осимхен
ФК Наполи
ФК Челси
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