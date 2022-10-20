«Челси» определился с приоритетной трансферной целью на ближайшее время

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«Челси» планирует сделать покупку нападающего «Наполи» Виктора Осимхена своей приоритетной трансферной целью на ближайшее время, сообщает 90min.
По данным источника, синие стремятся подписать нового нападающего, и 23-летний игрок стал предпочтительным вариантом в списке скаутов клуба.
Отмечается, что в «Челси» понимают, что 33-летний Пьер-Эмерик Обамеянг не является долгосрочным решением на позицию нападающего. При этом новый главный тренер лондонцев Грэм Поттер не рассчитывает на Ромелу Лукаку, который должен вернуться из аренды в «Интере». В связи с этим усиление центра нападения — главная задача «Челси».
Контракт Осимхена с «Наполи» рассчитан до лета 2025 года. В этом сезоне нигерийский футболист сыграл 8 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал одну результативную передачу.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 65 миллионов евро.