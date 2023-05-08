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Сегодня, 12:37

«Челси» определится с новым главным тренером на этой неделе

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Челси» планирует определиться с кандидатурой на пост главного тренера уже на этой неделе, сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн.

По информации инсайдера, финальное решение по новому главному тренеру будет принято в течение нескольких ближайших дней. Человек, выбранный на пост наставника «Челси», будет сотрудничать с действующим тренерским штабом во главе с Фрэнком Лэмпардом до лета. Бывший главный тренер «Тоттенхэма» и «ПСЖ» Маурисио Почеттино остается главным фаворитом.

«Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 42 очка в 34 матчах.

Источник: The Athletic
Маурисио Почеттино
ФК Челси
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