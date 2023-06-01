«Челси» отказался продать защитника Колуилла в «Брайтон» за 35 миллионов евро

«Челси» отклонил предложение «Брайтона» о покупке защитника Леви Колуилла за 30 миллионов фунтов (35 миллионов евро), сообщает The Guardian.

По данным источника, «синие» считают 20-летнего футболиста ключевым игроком для своего будущего, и новый главный тренер команды Маурисио Почеттино, вероятно, даст защитнику шанс конкурировать с Тьяго Силвой, Бенуа Бадиашилем, Уэсли Фофаной, Калиду Кулибали и Трево Чалобой.

Этот сезон Колуилл провел в «Брайтоне» на правах аренды из «Челси». Он сыграл 24 матча во всех турнирах, отдал 3 голевые передачи, и помог «чайкам» завоевать путевку в Лигу Европы.