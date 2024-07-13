«Челси» отклонил предложение «Аль-Иттихада» по покупке Кепы

«Челси» отклонил предложение «Аль-Иттихада» по трансферу голкипера Кепы Аррисабалаги, сообщает журналист Дэвид Орнштейн.

По данным источника, лондонцев не устроили условия покупки, которые предложил клуб из Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что футболист может перейти в «Реал» на постоянной основе, если команду решит покинуть вратарь Андрей Лунин.

«Реал» арендовал Кепу у «Челси» в августе прошлого года. В сезоне-2023/24 голкипер провел 20 матчей за мадридцев, пропустил 18 мячей и 9 раз отыграл на ноль.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Кепы в 12 миллионов евро. Его контракт с «Челси» рассчитан до лета 2025 года.