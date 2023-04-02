«Челси» отправил Грэма Поттера в отставку с поста главного тренера

«Челси» объявил об отставке Грэма Поттера с поста главного тренера команды.

«Мы объявляем о том, что Грэм Поттер покинул клуб. Грэм согласился на условия клуба и поспособствовал быстрому принятию решения. Мы хотим поблагодарить его за работу и пожелать удачи в будущем», — говорится в заявлении на официальном сайте «синих».

Временно исполняющим обязанности главного тренера «Челси» назначен Бруно Салтор.

47-летний специалист возглавлял лондонскую команду с сентября 2022 года, его контракт был рассчитан до конца июня 2027 года.

Вместе с Поттером «Челси» одержал 12 побед, потерпел 11 поражений и 8 раз сыграл вничью во всех турнирах. Команда занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии с 38 очками в 28 матчах, также клуб вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, в котором встретится с «Реалом».