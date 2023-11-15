«Челси» подозревают в нарушении финансового фэйр-плэй во времена Абрамовича

«Челси» подозревают в нарушении финансового фэйр-плэй в чемпионате Англии и еврокубках.

Как сообщает The Guardian, в ходе расследования Cyprus Confidential были обнаружены скрытые платежи, с помощью которых руководство «Челси» обходило ограничения в период с 2005 по 2017 год.

Среди бенефициаров значатся, в частности, агент Эдена Азара, представитель Антонио Конте и несколько членов руководства клуба. Так, агент бельгийского вингера Джон Бико-Пенако через офшоры получил комиссионные в размере 7 миллионов евро.

Ранее The Times утверждал, что АПЛ проведет расследование трансферов камерунца Самюэля Это'О и бразильца Виллиана из «Анжи» в «Челси».

В августе сообщалось, что АПЛ расследует выплаты «Челси» секретным офшорным компаниям при Абрамовиче. Новые владельцы клуба обнаружили ряд нерегулярных операций и уведомили о них Футбольную ассоциацию Англии (FA), АПЛ и УЕФА.

Абрамович владел «Челси» с 2003 по 2022 год. Весной 2022-го российский бизнесмен продал клуб консорциуму во главе с Тоддом Боули.