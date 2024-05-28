«Челси» подпишет пятилетний контракт с Мареской

Руководство «Челси» согласовало условия контракта с тренером Энцо Мареской, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, соглашение между лондонской командой и 44-летним специалистом будет рассчитано до конца июня 2029 года с возможностью продления еще на один сезон. При этом «синие» выплатят «Лестеру» компенсацию за досрочное расторжение контракта с итальянцем.

21 мая «Челси» объявил об уходе Маурисио Почеттино с поста главного тренера команды. В сезоне-2023/24 лондонцы заняли 6-е место в турнирной таблице АПЛ.