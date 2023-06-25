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Сегодня, 17:45

«Челси» подпишет с 22-летним Джексоном контракт до 2031 года

Руслан Минаев
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«Челси» подпишет с форвардом «Вильярреала» Николасом Джексоном контракт до 2031 года, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По его данным, медосмотр пройдет в два дня. Первая часть состоялась вчера, вторая — пройдет сегодня. «Синие» заплатят «желтой субмарине» около 37 миллионов евро, что на 2 миллиона превышает сумму отступных в контракте игрока. Впрочем, сумму будут переводить в рассрочку.

В сезоне-2022/23 22-летний Джексон забил 13 голов и сделал 5 результативных передач в 38 матчах за «Вильярреал». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость сенегальца в 30 миллионов евро.

Футбол
ФК Вильярреал
ФК Челси
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