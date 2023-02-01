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Сегодня, 13:15

«Челси» подтвердил переход Энцо Фернандеса

Руслан Минаев
Энцо Фернандес.
Фото Global Look Press
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«Челси» объявил о переходе полузащитника «Бенфики» Энцо Фернандеса. Хавбек подписал контракт до лета 2031 года.

Трансфер обошелся синим в 121 миллион евро и стал рекордным для английского футбола. Ранее рекордной была сделка по переходу Джека Грилиша из «Астон Виллы» в «Манчестер Сити» за 117,5 миллиона евро.

Сообщалось, что «Челси» выплатит сумму трансфера несколькими траншами — первый из них будет равен 45 миллионам евро.

25 процентов от общей суммы получит бывший клуб Фернандеса «Ривер Плейт».

Переход Фернандеса в «Челси» стал шестым самым дорогим трансфером в истории футбола. Сам полузащитник стал самым дорогим аргентинцем в истории футбола.

В этом сезоне на счету 22-летнего аргентинца 29 матчей за «орлов», 4 гола и 7 результативных передач.

Источник: Chelsea

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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2.07
ФК Бенфика
ФК Челси
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