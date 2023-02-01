«Челси» подтвердил переход Энцо Фернандеса

Сегодня, 13:15
«Челси» объявил о переходе полузащитника «Бенфики» Энцо Фернандеса. Хавбек подписал контракт до лета 2031 года.
Трансфер обошелся синим в 121 миллион евро и стал рекордным для английского футбола. Ранее рекордной была сделка по переходу Джека Грилиша из «Астон Виллы» в «Манчестер Сити» за 117,5 миллиона евро.
Сообщалось, что «Челси» выплатит сумму трансфера несколькими траншами — первый из них будет равен 45 миллионам евро.
25 процентов от общей суммы получит бывший клуб Фернандеса «Ривер Плейт».
Переход Фернандеса в «Челси» стал шестым самым дорогим трансфером в истории футбола. Сам полузащитник стал самым дорогим аргентинцем в истории футбола.
В этом сезоне на счету 22-летнего аргентинца 29 матчей за «орлов», 4 гола и 7 результативных передач.
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