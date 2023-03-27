«Челси» понес многомиллионные убытки из-за санкций против Абрамовича.

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«Челси» потерял много миллионов в сезоне-2021/22 из-за санкций правительства Великобритании против экс-владельца клуба Романа Абрамовича, сообщается на сайте лондонцев.
По данным источника, чистый убыток за предыдущий финансовый год — около 138 миллионов евро. Отмечается, что санкции окажут влияние на финансовые показатели клуба в последующие годы «из-за долгосрочного воздействия ограничений на заключение новых договорных соглашений».
При этом финансовый оборот «Челси» вырос с 494,64 миллиона до 547,41 миллиона евро.
Абрамович владел «Челси» с 2003 по 2022 год. В мае этого года стало известно, что российский бизнесмен завершил продажу клуба консорциуму во главе с американцем Тоддом Боэли и инвестиционной компанией Clearlake Capital.